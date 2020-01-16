ИА «Ореанда-Новости». В горно-обогатительном комбинате в Оренбургской области выяснят обстоятельства гибели шахтёр.

В Гайском горно-обогатительном комбинате будет сформирована специальная комиссия. Она займётся выяснением обстоятельств гибели рабочего на руднике. Об этом сообщила пресс-служба комбината.

Ранее сообщалось о смерти шахтёра. Рабочий погиб в результате обрушения горной породы на горизонте 1045 метров в вентиляционном канале на комбинате.

В пресс-службе «Гайский ГОК» подтвердили данную информацию. Также сообщается, что по факту гибели сотрудника создана специальная комиссия. Она проведёт проверку и установит все обстоятельства несчастного случая. Сообщается, что рудник продолжает работу в своём обычном режиме.