ИА «Ореанда-Новости» Минпромторг разработал множество экспертиз в отношении детских игрушек для «обеспечения безопасности жизни, нравственности ребёнка, защиты его от негативных воздействий». Высказывается мнение о том, что большое количество разнообразных проверок может привести к значительному – на 20% – повышению цен на них.

Представители Ассоциации индустрии детских товаров назвали здравой саму идею ужесточения контроля в данной сфере, но отметили, что вопрос о том, как не допустить волокиты и подорожания, остается открытым. Главная проблема, как указывают специалисты, вовсе не в стоимости экспертиз (она составляет 5—15 тысяч рублей), а в том, что их проведение может потребовать много времени. Таким образом, игрушки придется хранить на складах в течение нескольких месяцев, что закономерно приведёт к повышению цен.



