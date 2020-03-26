26.03.2020, 16:15
В России может возникнуть дефицит муки
ИА «Ореанда-Новости». Российский союз мукомольных и крупяных предприятий заявил, что в стране в ближайшее время возможен дефицит муки, пишет «МК».
Руководитель Союза Аркадий Гуревич в своём письме министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву сообщил, что в отрасли резко ухудшается финансовое состояние предприятий.
По словам Гуревича, ряд крупнейших производителей располагают запасом сырья только на две-три недели. Причиной этого Гуревич назвал возросшую выгодность экспорта зерна, из-за которой производители устанавливают «сверхвысокую» для внутреннего рынка цену.
Руководитель Союза Аркадий Гуревич в своём письме министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву сообщил, что в отрасли резко ухудшается финансовое состояние предприятий.
По словам Гуревича, ряд крупнейших производителей располагают запасом сырья только на две-три недели. Причиной этого Гуревич назвал возросшую выгодность экспорта зерна, из-за которой производители устанавливают «сверхвысокую» для внутреннего рынка цену.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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