Руководитель Союза Аркадий Гуревич в своём письме министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву сообщил, что в отрасли резко ухудшается финансовое состояние предприятий.По словам Гуревича, ряд крупнейших производителей располагают запасом сырья только на две-три недели. Причиной этого Гуревич назвал возросшую выгодность экспорта зерна, из-за которой производители устанавливают «сверхвысокую» для внутреннего рынка цену.