24.02.2019, 12:43
В России на поля выйдут беспилотные комбайны
ИА «Ореанда-Новости». Министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что его ведомство уже провело испытания компьютерного комплекса ГЛОНАСС «поле-мониторинг» для использования беспилотных сельскохозяйственных машин.
По словам министра, комплекс ГЛОНАСС поможет связать в единую систему электронную оцифровку рельефа, системы машинного зрения, беспилотное управление и моделирование процессов растениеводства.
Мантуров отметил, что именно благодаря таким разработкам отечественный агропромышленный комплекс может уже в скором будущем перейти на цифровую экономику.
Отмечается, что через 10 лет объём производства сельскохозяйственной техники и оборудования в России вырастет до 300 миллиардов рублей, а отечественная техника будет занимать не менее 80 процентов уже к 2021 году, пишет «Российская газета».
В России тестируют беспилотную технику в разных сферах – от автомобилей до общественного транспорта. Так, ранее стало известно, что в Москве начались испытания первого в стране беспилотного трамвая. Пока он будет в тестовом режиме ходить между двумя районами на севере столицы. Но уже к 2021 году планируется ввести беспилотный трамвай в массовое использование.
Кроме того, ожидается, что к 2021 году на Московском центральном кольце (МЦК) появятся беспилотные поезда. Отмечается, что РЖД будет вводить беспилотники постепенно.
А в конце прошлого года премьер России Дмитрий Медведев подписал распоряжении о начале эксперимента по тестированию беспилотников на российских автодорогах. В эксперименте принимают участие Москва и Казань. Машины без пилотов поедут по обычным дорогам, но внутри всё-таки будут сидеть специалисты, чтобы помочь в случае чрезвычайной ситуации.
Развитие беспилотных аппаратов привело к тому, что в России заговорили о появлении новой профессии – судьи беспилотный автомобилей. Он будет оценивать действия таких аппаратов с точки зрения права.
По словам министра, комплекс ГЛОНАСС поможет связать в единую систему электронную оцифровку рельефа, системы машинного зрения, беспилотное управление и моделирование процессов растениеводства.
Мантуров отметил, что именно благодаря таким разработкам отечественный агропромышленный комплекс может уже в скором будущем перейти на цифровую экономику.
Отмечается, что через 10 лет объём производства сельскохозяйственной техники и оборудования в России вырастет до 300 миллиардов рублей, а отечественная техника будет занимать не менее 80 процентов уже к 2021 году, пишет «Российская газета».
В России тестируют беспилотную технику в разных сферах – от автомобилей до общественного транспорта. Так, ранее стало известно, что в Москве начались испытания первого в стране беспилотного трамвая. Пока он будет в тестовом режиме ходить между двумя районами на севере столицы. Но уже к 2021 году планируется ввести беспилотный трамвай в массовое использование.
Кроме того, ожидается, что к 2021 году на Московском центральном кольце (МЦК) появятся беспилотные поезда. Отмечается, что РЖД будет вводить беспилотники постепенно.
А в конце прошлого года премьер России Дмитрий Медведев подписал распоряжении о начале эксперимента по тестированию беспилотников на российских автодорогах. В эксперименте принимают участие Москва и Казань. Машины без пилотов поедут по обычным дорогам, но внутри всё-таки будут сидеть специалисты, чтобы помочь в случае чрезвычайной ситуации.
Развитие беспилотных аппаратов привело к тому, что в России заговорили о появлении новой профессии – судьи беспилотный автомобилей. Он будет оценивать действия таких аппаратов с точки зрения права.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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