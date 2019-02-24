По словам министра, комплекс ГЛОНАСС поможет связать в единую систему электронную оцифровку рельефа, системы машинного зрения, беспилотное управление и моделирование процессов растениеводства.Мантуров отметил, что именно благодаря таким разработкам отечественный агропромышленный комплекс может уже в скором будущем перейти на цифровую экономику.Отмечается, что, а отечественная техника будет занимать не менее 80 процентов уже к 2021 году, пишет «Российская газета».. Так, ранее стало известно, что в Москве начались испытания первого в стране беспилотного трамвая. Пока он будет в тестовом режиме ходить между двумя районами на севере столицы. Но уже к 2021 году планируется ввести беспилотный трамвай в массовое использование.Кроме того, ожидается, что. Отмечается, что РЖД будет вводить беспилотники постепенно.А в конце прошлого года премьер России Дмитрий Медведев подписал распоряжении о начале эксперимента по тестированию беспилотников на российских автодорогах. В эксперименте принимают участие Москва и Казань. Машины без пилотов поедут по обычным дорогам, но внутри всё-таки будут сидеть специалисты, чтобы помочь в случае чрезвычайной ситуации.Развитие беспилотных аппаратов привело к тому, что в России заговорили о появлении новой профессии – судьи беспилотный автомобилей. Он будет оценивать действия таких аппаратов с точки зрения права.