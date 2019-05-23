Об этом передаёт ТАСС со ссылкой на главу республики Рашида Темрезова.

Реализация совместного проекта России и Республикой Узбекистан начнётся во втором полугодии 2019 года. На заводе будут собираться автомобили марки Ravon. Как сообщил глава КЧР, сейчас проходит процедура сертификации производства.

Ранее завод Derways занимался сборкой автомобилей китайских компаний Chery, Lifan, Brilliance, Hawtai. В конце 2018 года производство было прекращено из-за того, что СК РФ завёл уголовное дело по факту уклонения руководства завода от уплаты налогов в особо крупном размере.