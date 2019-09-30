ИА «Ореанда-Новости» Руководитель Счётной палаты Алексей Кудрин доложил председателю правительства России Дмитрию Медведеву, что на территории страны насчитывается более 71,3 тысяч объектов незавершённого строительства. Чиновник также отметил, что темпы инвентаризации таких объектов крайне низки.

«Правительство и Счётная палата совместно провели инвентаризацию объектов незавершённого строительства. Сумма, которая на сегодняшний день общая по открытым и закрытым статьям, составляет 5,3 триллиона (рублей. – Ред.) ресурсов, которые касаются незавершённых объектов», – заявил Кудрин. По его словам, каждый год в России не сдаются вовремя десятки объектов. В связи с этим глава Счётной палаты предложил дать более строгое легальное определения понятия «объект незавершенного строительства» и обеспечить их учёт.