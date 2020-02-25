ИА «Ореанда-Новости». Пять российских сахарных заводов были закрыты из-за убыточного производства.

Аналитическая служба Союза сахаропроизводителей России сообщила об остановке работы в пяти российских сахарных заводах. Причиной закрытия производств стала низкая рентабельность.

Так, закрылись сахарные заводы в республиках Башкортостан и Татарстан, в Тульской и Воронежской областях, а также в Краснодарском крае. Эксперты отметил, что рентабельность переработки свёклы и последующей реализации сахара упала до 3,3%.

С 2016 года объём производства сахара превышает потребление, что привело к снижению цен на него до минимальных значений за предыдущие семь лет.