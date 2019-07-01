ИА «Ореанда-Новости». В УрФУ нашли экологичный и эффективный способ переработки старых шин. Из них смогут получать метанол – спирт, который часто используют для заправки автотранспорта и авиации. Этой новостью поделилось Министерство науки России.

В основе метода лежит обработка шин при высокой температуре в несколько сотен градусов. Это актуальный способ решения проблемы, так как объём отходов в мире ежегодно оценивается в 12 миллионов тон в год, в России эта цифра стабильно держится на миллионе тон. Однако, по оценкам учёных, новый метод переработки способен не только покрыть все отходы, но и изготовить до 300 кг метанола в час.