ИА «Ореанда-Новости» Пресс-служба министерства науки и высшего образования России сообщила о том, что учёные Юго-Западного государственного университета (ЮЗГУ, Курск) договорились с представителями горно-металлургического предприятия «Норникель» о доработке промышленного экзоскелета, который даст возможность облегчить физический труд и снизить риск получения производственной травмы. Начало массового производства запланировано на ближайшие 2 года.

Три экзоскелета, разработанные ЮЗГУ, уже проходят тестирование на предприятиях в Норильске. Помимо «Норникеля» новинкой заинтересовались и другие предприятия, среди которых «Северсталь», Магнитогорский металлургический комбинат и Кольская горно-металлургическая компания.

Ректора ЮЗГУ Сергей Емельянов заявил, что в ближайшие 2 года Россия может стать мировым лидером во внедрении экзоскелетных комплексов в промышленное производство.