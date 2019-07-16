ИА «Ореанда-Новости» Единственный в своём роде алмаз лимонного оттенка добыли в Мезенском районе Архангельской области.

Вес кристалла 47,61 карата. Редкий алмаз относится к кристальной серии класса High End (термин в маркетинге, обозначающий высочайший класс класс). Перечисляя достоинства камня, эксперты отмечают его правильную форму и чистоту и надеются, что кристалл глубокого лимонного оттенка заинтересует крупнейшие ювелирные компании.

Несколько недель назад на том же месторождении имени Гриба добыли алмаз массой более 81 карата. Камень стал одним из самых крупных найденных там.

Как сообщают СМИ, Министерство природы в конце 2018 года заявило о дефиците алмазов в России в ближайшем будущем. Причиной тому послужит истощение действующих месторождений.