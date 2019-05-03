ИА «Ореанда-Новости». Рустам Минниханов, президент Татарстана ввёл со 2 мая в республике режим чрезвычайной ситуации из-за гибели озимых культур. Действовать постановление будет до особого распоряжения, сказано на сайте президента Татарствана.

Режим ЧС нужен с целью предотвратить в стране угрозу продовольственной безопасности, которая возникла из-за гибели озимых культур. Министерства республики должны в течение пяти дней разработать мероприятия, направление на преодоления режима ЧС.

Ранее сообщалось, что температура днём была повышена, поэтому начался ранний процесс вегетации растений, однако заморозки по ночам привели к частичной гибели озимых культур на половине площадей.

Полностью культуры погибли на территории свыше 120 тысяч гектаров, ущерб от гибели озимых составляет около 1,5 миллиарда рублей.