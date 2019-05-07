ИА «Ореанда-Новости» В Волгограде лифт раздавил директора лифтовой компании, который допустил ошибку в процессе монтажа оборудования. Об этом сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Отмечается, что трагедия произошла, когда мужчина устанавливал лифтовое оборудование на железнодорожном вокзале Волгоград-1. Как полагают эксперты, в ходе работ была нарушена техника безопасности, при монтаже лифта мужчина получил травму головы и скончался на месте. Следствие начало проверку по факту произошедшего.