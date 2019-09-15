ИА «Ореанда-Новости» Японская газета Nikkei сообщила, что напряжённая ситуация в Ормузском проливе, считающемся ключевым транспортным узлом на рынке сырой нефти и другой продукции, помимо прочего может оказать существенное влияние на мировой рынок алюминия и химических веществ.

В публикации обращается внимание на то, что доля ближневосточных стран в мировой торговле возросла до 30 % по нефтехимическим продуктам и до 16 % по алюминиевым слиткам. Многие предприятия Японии всё в большей степени зависят от поставок с Ближнего Востока, и если конфликт между США и Ираном будет и далее развиваться, это повлияет не только на нефтяной сектор, но и на многие другие отрасли.