Такое заявление сделал министр сельского хозяйства республики.

По информации, предоставленной исполняющим обязанности премьер-министра правительства – министра сельского хозяйства Республики Башкортостан Ильшатом Фазрахмановым, у региона есть все шансы и огромный потенциал стать лидером в производстве молока на территории всей Российской Федерации. В период с января по июль текущего года Башкортостан много инвестирует в молочную отрасль. Это отражается и статистических данных, и в действительном положении дел. Ранее на территории региона строили коровники, рассчитанные на двести – четыреста голов. В настоящее время этот уровень уже является устаревшим – республика строит целые комплексы и огромные по площади и оборудования фермы. Рассчитаны эти сооружения до двух тысяч восьмисот коров. Производство молочной продукции идёт в соответствии со всеми необходимыми ГОСТами и прочими требованиями. Тем, кто решил создать собственное молочное производство, власти республики идут навстречу – в регионе широко распространена программа государственной поддержки, заключил Ильшат Фазрахманов.

По данным регионального министра сельского хозяйства, в Башкирии в прошлом году было произведено свыше полутора миллионов тонн молока. После соседней Республики Татарстан Башкирия занимает второе место по его производству.

Стоит отметить, что в настоящее время в регионе ведутся работы по строительству девяти крупных животноводческих ферм. Закупка республиканскими властями ещё восьми тысяч коров может привести к дополнительным семидесяти четырём тысячам тонн молока, заявило местное правительство в ходе проведения фестиваля «Молочная страна».