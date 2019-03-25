Как сообщают сербские СМИ со ссылкой на информагентства Белграда, на ЧАО «Еврокар» в Соломоново сейчас собирают ряд моделей автомобилей, среди которых Audi A4, Audi A6, Skoda Octavia, Skoda Fabia и другие. Изначально планировалось, что завод будет выпускать до 45 тысяч автомобилей ежегодно, однако из-за ухудшения экономической ситуации в стране объёмы производства упали. В 2016 году с конвейера сошли всего 4 тысячи машин.Руководство автоконцерна уже связалось с импортерами автомобилей Skoda в Сербии для уточнения деталей ведения бизнеса в стране - таких, как средняя зарплата и обучение персонала.