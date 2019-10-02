ЧП сопровождалось горением линии оборудования по производству древесных гранул. По приезде спасателей к заводу все ещё тлели опилки в бункере для их сбора и транспортировки. Спасатели быстро справились с пожаром. Сотрудникам завода не было причинено никакого вреда.

На завод приехала следственно-оперативная группа и эксперты областного управления Следственного комитета, которые осматривают место происшествия вместе с экспертом-взрывотехником.

Было решено провести взрывотехническую экспертизу. Причинённый ущерб ещё выясняется.

Сейчас Шкловский деревообрабатывающий завод не остановил своё производство - только один цех не работает по причине взрыва.