ИА «Ореанда-Новости». Компания «Xiaomi» выпустила новое массажное кресло на базе искусственного интеллекта.

«Xiaomi» регулярно представляет интересные инновации на рынке технологий, некоторые из которых кажутся очень необычными. В этот раз производители порадовали своих поклонников новинкой в виде массажного кресла, которое оборудовано системой искусственного интеллекта, которая набирает всю большую популярность. Искусственный интеллект сейчас стараются использовать всё больше компаний в целях осовременить свои технологии.

Вот и создатели «Xiaomi» решили не отставать. Массажное кресло нового поколения, которое называется «One-Dimensional AI Intelligent Massage Chair» уже заинтересовало публику.



Согласно заявлению, над этим креслом производители работали вместе с организацией, направленной на технологии, улучшающие здоровье человека, «LeFan Health Technology».

Из этой компании, в свою очередь, утверждают, что новейшее массажное кресло направлено на улучшение состояния здоровья спины и всего тела человека. А, поскольку от здоровья спины зависит и многое другое в организме, от регулярного использования кресла ожидается многое, в том числе и комплексное улучшение состояния организма человека.



В компании также заявили, что новый аппарат изобретался и разрабатывался вместе с медицинскими работниками высокой квалификации, чтобы кресло полностью соответствовало нужным параметрам.



Также сообщается, что при массаже спины новинка затрагивает не менее девяноста процентов площади спины человека. Производители заявляют, что действие такого массажного кресла будет замечательно снимать все накопленные за день напряжения, боли и усталость не только в спине, но и в шейном и грудном отделах позвоночника, где, по сути, и начинаются все проблемы чаще всего.

Новинка будет использовать шесть техник массажа, а управление креслом встроено в пульт, который входит в комплектацию, либо через мобильное приложение, либо голосовыми командами.