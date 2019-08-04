ИА «Ореанда-Новости». В субботу, 3 августа, состоялась встреча руководства Дагестана. На ней премьер-министр Артём Здунов говорил с представителем ассоциации рыболовецких и рыбоперерабатывающих предприятий Краснодарского края Юрием Атановым и директором Волго-Каспийского филиала ВНИРО (КапНИРХ) Арсеном Мирзояном. Вопрос развития рыбной промышленности в Дагестане был поставлен на первый план.

В пресс-службе ведомства сообщают, что уже рассматривается территория для размещения компании с условной ёмкостью 40 миллионов банок продуктов. Об этом заявил министр природы и экологии Дагестана Набиюла Карачаев на совещании по вопросам развития рыбной промышленности в республике.

Юрий Атанов отметил проблемы, которые могут возникнуть при реализации проектов, связанных с развитием рыбной отрасли. Прежде всего, это нехватка кадров. И в связи с этим, по его словам, выходом может стать экспресс обучение, которое позволит специалистам получить диплом и работать на судах валовой вместимостью менее 500 зарегистрированных тонн.