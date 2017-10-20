ОРЕАНДА-НОВОСТИ. "Ростелеком" в текущем году за счёт собственных средств провёл оптику в 15 малых населённых пунктов Ставропольского края, которые не вошли в проект устранения цифрового неравенства. Среди них село Крымгереевское Ставропольского края, в котором при поддержке администрации Андроповского района сегодня был дан старт предоставлению телеком-услуг на высоких скоростях.

От административного центра до Крымгееревского компания проложила 14 км оптического кабеля. Следующий этап в 2018 году - распределение сети в самом населённом пункте и подключение новых абонентов по волоконно-оптической линии. Сейчас оптика в Крымгереевской позволяет уже имеющимся пользователям технологии ADSL повысить скорость доступа в интернет и подключить "Интерактивное телевидение". Такая же возможность есть и у жителей п. Янкуль, с. Дубовая Балка, с. Султан и п. Новый Янкуль Андроповского района.

Государство совместно с "Ростелекомом" реализует федеральную программу "Устранение цифрового неравенства" (УЦН), в рамках которой небольшим населённым пунктам численностью от 250 до 500 человек предоставляются универсальные услуги связи, в том числе высокоскоростной интернет. Однако жители других посёлков, не вошедших в данный проект, имеют такие же права пользоваться цифровыми сервисами. Чтобы обеспечить это равенство, региональные власти и "Ростелеком" частично на базе УЦН инициировали подключение таких населённых пунктов на условиях соинвестирования.

Герман Черторевский, технический директор Ставропольского филиала ПАО "Ростелеком":

"Здесь мы используем так называемую технологию строительства "хозяйственным способом". Все организационные и технические работы мы берём на себя без привлечения подрядчика, это позволяет нам экономить собственные средства и в дальнейшем инвестировать их в цифровизацию отдалённых посёлков. В этом году уже построили более 35 км оптики".

Денис Курашов, заместитель министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края:

"Подключение населённых пунктов к сети интернет хозяйственным способом стало решением вопроса о доступе к сети в местах, не попавших в проект устранения цифрового неравенства. Благодаря совместным усилиям муниципалитетов и "Ростелекома" сельское население получает равные с городским возможности доступа к множеству сервисов, включая портал "Госуслуги".