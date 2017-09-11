В московских пансионатах для пенсионеров и ветеранов появился бесплатный Wi-Fi
11.09.2017, 10:29
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Столичные пансионаты для пенсионеров, ветеранов труда, ветеранов войны и инвалидов начали подключать к бесплатной сети Wi-Fi. Беспроводной интернет работает уже в четырёх здравницах на западе, юго-западе и востоке Москвы, а также в центре реабилитации инвалидов в Зеленограде. Бесплатный Wi-Fi раздают 119 точек доступа.
Как сообщили в Департаменте труда и социальной защиты населения Москвы, бесплатный интернет решили провести по просьбам постояльцев и их родных, чтобы они могли в любое время общаться онлайн. Работы по подключению пансионатов и реабилитационных центров к сети проводит столичный Департамент информационных технологий.
«Чаще всего пожилые люди используют интернет для общения с родными через различные мессенджеры и чтения новостей онлайн, — рассказал начальник Управления связи Департамента информационных технологий города Москвы Алексей Самарин. — Сеть Wi-Fi доступна в местах общего пользования пансионатов — столовых, комнатах отдыха и других помещениях. Средняя скорость каналов связи в пансионатах составляет 80 мегабит в секунду, а в некоторых достигает 100 мегабит в секунду. Это позволяет не только читать новости, использовать поисковые системы, но и разговаривать в видеочате и даже смотреть кино в высоком качестве».
По данным ведомства, в каждом из пансионатов установлено более 20 точек доступа к бесплатному интернету. Для авторизации в сети необходимо ввести пароль. У каждого учреждения он свой. Таблички с паролями установлены в местах, где есть Wi-Fi. Планируется, что большую часть реабилитационных центров и пансионатов Департамента труда и социальной защиты населения подключат к Wi-Fi до конца следующего года. Наиболее активными пользователями стали постояльцы пансионата для ветеранов труда № 29, в среднем каждый месяц они загружают почти 500 гигабайт трафика.
Как москвичи старшего возраста используют интернет, Департамент информационных технологий и Департамент труда и соцзащиты выяснили в ходе опроса, в котором приняли участие 10 тысяч пенсионеров, в том числе посетители территориальных центров социального обслуживания.
«То, что пожилые люди сильно отстают в применении современных технологий, — это устаревший миф. Подавляющее большинство московских пенсионеров, а именно 72 процента, являются активными пользователями мобильных телефонов, порядка 16 процентов пенсионеров владеют смартфонами. У каждого десятого есть планшет, а у каждого второго дома свой ноутбук или компьютер. В интернет регулярно заходят 42 процента пенсионеров», — рассказал о результатах исследования аналитик Департамента информационных технологий Евгений Альминов.
Опрос показал, что чаще всего представители старшего поколения в интернете читают новости (81 процент всех пользователей), пользуются поисковиками (79 процентов) и электронной почтой (63 процента). При этом пенсионеры одинаково активно смотрят видео на стационарных и мобильных устройствах (38 и 37 процентов соответственно) и общаются в мессенджерах и соцсетях (36 и 29 процентов).
В каких пансионатах действует бесплатный Wi-Fi:
— пансионат для ветеранов труда № 19, 16-я Парковая улица, дом16;
— пансионат для ветеранов труда № 29, улица Нежинская, дом 2;
— пансионат для ветеранов труда № 31, улица Островитянова, дом 16, корпус 5;
— пансионат «Никольский парк», Зеленоград, Никольский проезд, дом 5;
— Реабилитационный центр для инвалидов с использованием методов физической культуры и спорта, Зеленоград, 3-й микрорайон, корпус 309.
Как сообщили в Департаменте труда и социальной защиты населения Москвы, бесплатный интернет решили провести по просьбам постояльцев и их родных, чтобы они могли в любое время общаться онлайн. Работы по подключению пансионатов и реабилитационных центров к сети проводит столичный Департамент информационных технологий.
«Чаще всего пожилые люди используют интернет для общения с родными через различные мессенджеры и чтения новостей онлайн, — рассказал начальник Управления связи Департамента информационных технологий города Москвы Алексей Самарин. — Сеть Wi-Fi доступна в местах общего пользования пансионатов — столовых, комнатах отдыха и других помещениях. Средняя скорость каналов связи в пансионатах составляет 80 мегабит в секунду, а в некоторых достигает 100 мегабит в секунду. Это позволяет не только читать новости, использовать поисковые системы, но и разговаривать в видеочате и даже смотреть кино в высоком качестве».
По данным ведомства, в каждом из пансионатов установлено более 20 точек доступа к бесплатному интернету. Для авторизации в сети необходимо ввести пароль. У каждого учреждения он свой. Таблички с паролями установлены в местах, где есть Wi-Fi. Планируется, что большую часть реабилитационных центров и пансионатов Департамента труда и социальной защиты населения подключат к Wi-Fi до конца следующего года. Наиболее активными пользователями стали постояльцы пансионата для ветеранов труда № 29, в среднем каждый месяц они загружают почти 500 гигабайт трафика.
Как москвичи старшего возраста используют интернет, Департамент информационных технологий и Департамент труда и соцзащиты выяснили в ходе опроса, в котором приняли участие 10 тысяч пенсионеров, в том числе посетители территориальных центров социального обслуживания.
«То, что пожилые люди сильно отстают в применении современных технологий, — это устаревший миф. Подавляющее большинство московских пенсионеров, а именно 72 процента, являются активными пользователями мобильных телефонов, порядка 16 процентов пенсионеров владеют смартфонами. У каждого десятого есть планшет, а у каждого второго дома свой ноутбук или компьютер. В интернет регулярно заходят 42 процента пенсионеров», — рассказал о результатах исследования аналитик Департамента информационных технологий Евгений Альминов.
Опрос показал, что чаще всего представители старшего поколения в интернете читают новости (81 процент всех пользователей), пользуются поисковиками (79 процентов) и электронной почтой (63 процента). При этом пенсионеры одинаково активно смотрят видео на стационарных и мобильных устройствах (38 и 37 процентов соответственно) и общаются в мессенджерах и соцсетях (36 и 29 процентов).
В каких пансионатах действует бесплатный Wi-Fi:
— пансионат для ветеранов труда № 19, 16-я Парковая улица, дом16;
— пансионат для ветеранов труда № 29, улица Нежинская, дом 2;
— пансионат для ветеранов труда № 31, улица Островитянова, дом 16, корпус 5;
— пансионат «Никольский парк», Зеленоград, Никольский проезд, дом 5;
— Реабилитационный центр для инвалидов с использованием методов физической культуры и спорта, Зеленоград, 3-й микрорайон, корпус 309.
Источник: Мэрия Москвы