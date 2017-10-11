Вдоль берега Дона в Ростове-на-Дону перед ЧМ-2018 оборудуют точки доступа Wi-Fi

ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Точки доступа к беспроводной сети (Wi-Fi) появятся вдоль берега реки Дон в Ростове-на-Дону, который в 2018 году примет пять матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России.



«В преддверии проведения Чемпионата мира по футболу все актуальнее становится тема цифровизации и разработки новых сервисов. Сегодня совместно с оператором связи мы реализуем первый этап проекта, в рамках которого установят 20 точек Wi-Fi вдоль реки Дон. Пять из них уже подключены и работают. Скорость доступа к сети Интернет составит до 10 Мбит/с», — привели в пресс-службе областного правительства слова министра информационных технологий и связи донского региона Германа Лопаткина.

Подписывайтесь на наши группы: В Контакте, Facebook, Twitter