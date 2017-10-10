ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Яндекс представляет Алису — первого в мире голосового помощника, который не ограничивается набором заранее заданных ответов. Алиса создана для того, чтобы помогать людям решать повседневные задачи: она может найти информацию в интернете, подсказать, где поужинать, какая завтра погода и многое другое.

С Алисой можно разговаривать так же, как с человеком: она поймёт. Например, у неё можно спросить: «Где поблизости выпить кофе?» — а не диктовать что-то вроде «кофейня улица космонавтов». Алиса заглянет в Яндекс.Справочник и предложит подходящее место. А в ответ на «Отлично, а как туда пройти?» — даст ссылку на уже построенный маршрут в Яндекс.Картах.

Благодаря нейронной сети, обученной на огромном массиве текстов, Алиса не растеряется, если с ней просто поболтать. Она распознаёт и умеет обрабатывать неполные фразы и вопросы, учитывает контекст сказанного и даже способна импровизировать. Алиса не просто голосовой помощник, она — персонаж, с характером, запасом смешных историй и чувством юмора.

«Мы хотели, чтобы Алиса говорила с людьми на их языке, а не приучала к своему, как это делали компьютерные интерфейсы в прошлом, — рассказывает Денис Филиппов, руководитель направления речевых технологий Яндекса. — Для этого в первую очередь необходимо, чтобы она понимала настоящую человеческую речь, а не только идеально произнесённые запросы. Это было одним из приоритетов при разработке Алисы, и сейчас, согласно нашим измерениям, она — лучшая из голосовых помощников по распознаванию русской речи. По метрике WER Алиса распознаёт речь с точностью, близкой к человеческой».