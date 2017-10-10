Яндекс представляет голосового помощника
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Яндекс представляет Алису — первого в мире голосового помощника, который не ограничивается набором заранее заданных ответов. Алиса создана для того, чтобы помогать людям решать повседневные задачи: она может найти информацию в интернете, подсказать, где поужинать, какая завтра погода и многое другое.
С Алисой можно разговаривать так же, как с человеком: она поймёт. Например, у неё можно спросить: «Где поблизости выпить кофе?» — а не диктовать что-то вроде «кофейня улица космонавтов». Алиса заглянет в Яндекс.Справочник и предложит подходящее место. А в ответ на «Отлично, а как туда пройти?» — даст ссылку на уже построенный маршрут в Яндекс.Картах.
Благодаря нейронной сети, обученной на огромном массиве текстов, Алиса не растеряется, если с ней просто поболтать. Она распознаёт и умеет обрабатывать неполные фразы и вопросы, учитывает контекст сказанного и даже способна импровизировать. Алиса не просто голосовой помощник, она — персонаж, с характером, запасом смешных историй и чувством юмора.