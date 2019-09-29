Такое заявление сделал полпред Николай Цуканов.

Полномочный представитель Уральского федерального округа Николай Цуканов в ходе совещания, которое состоялось в городе Ханты-Мансийске, обратился в федеральное министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций с просьбой обеспечить непрерывную сотовую связь на дорогах Южного Урала. Напомним, что на совещании обсуждали вопросы реализации ряда национальных проектов. Когда приступили к проекту под названием «Цифровая экономика», Николай Цуканов попросил сотрудников министерства связи заняться координацией действий сотовых операторов, которые ведут свою деятельность на территории округа. Цуканов отметил, что в этом деле необходима поддержка со стороны исполнительной власти, так как представители сотовых компаний самостоятельно выполняют эту работу довольно пассивно. Обратили внимание на участок дороги Челябинск – Екатеринбург, а также на трассу около города Кургана. Полпред отметил, что сотовая связь здесь либо отсутствует, либо функционирует с большими перебоями.

По словам заместителя директора департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Юрия Зарубина, этот вопрос уж взят под контроль. Кроме обычной сотовой связи федеральные трассы будут обеспечены технологией 5G. В планах департамента закупить необходимое оборудование для реализации поставленной задачи. Николай Цуканов остался доволен ответом минкомсвязи, однако, попросил начать работу с территории Уральского федерального округа.