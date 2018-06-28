ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В России интернет-сервисы и компании обязали хранить трафик пользователей полгода. Уже с 1 июля это обязательство вступает в силу.

В случае запроса от госоргана, который занимается обеспечением безопасности в стране, компании должны предоставить информацию, включая электронные сообщения.

Так в рамках постановления, которое известно, как «пакет Яровой» или «закон Яровой», любой интернет-сервис должен предоставить по запросу государственного органа любую информацию, включая трафик, сообщения текстовые, графические, голосовые и видео. Об этом сказано в документе постановления.

Причём организация должна обеспечить хранение этой информации на территории России, в случае необходимости, предоставить её государственным органам безопасности или другим органам, занимающимся розыскной деятельностью.



Эти требования не обойдут стороной и операторов связи. Они будут обязаны хранить все переписки и записи разговоров. Эти антитеррористические поправки вступают в силу с 1-го числа следующего месяца, подписаны Владимиром Путиным они были ещё в июле 2016 года.

Ранее сообщалось, что операторы будут обязаны хранить информацию пользователей в течении полугода, а интернет-сервисы трафик один месяц.

При этом Минситерство связи подсчитало затраты, которые понесут операторы связи после принятия «Закона Яровой», они оцениваются в десятки миллиардов рублей, что может отразиться на пользователях за счёт увеличения цен на услуги.В МТС заявили, что на выполнение обязательств у них в год уйдёт до 60 миллиардов рублей, «Мегафон» собирается уложиться за 2018 год в восемь миллиардов рублей, а «ВымпелКом» выделит на это 45 миллиардов рублей на пять лет.