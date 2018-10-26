ИА «Ореанда-Новости». Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу на блокировку Telegram. В той жалобе речь шла о блокировке мессенджера на территории России и о признании этого решения законным.



Московский государственный суд отклонил жалобу на блокировку Telegram – кассационная коллегия суда отказала представителю компании передавать жалобу о блокировке мессенджера на рассмотрение президиума городского суда. Информацию сообщили в пресс-службе суда.

Кассационная коллегия Мосгорсуда отказала представителю Telegram в передаче его жалобы на блокировку мессенджера на рассмотрение президиума городского суда. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Решение кассационной инстанции было вынесено ещё 9 октября.





Напомним, глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщал, что мессенджер работает в России, но с перебоями у 15-40 процентов пользователей. Из-за этого отток рекламы и людей составляет порядка четверти всех пользователей с начала блокировки. Он также пояснял, что блокировка мессенджера, дело не сиюминутное, а требует времени.

Напомним, ранее Роскомнадзор выступил за блокировку Telegram в России, так как руководство мессенджера отказалось передавать ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей. В апреле этого года суд согласился с требованиями надзорного ведомства и удовлетворил требование о блокировке. После этого в Москве и Санкт-Петербурге прошло несколько акций в поддержку Telegram.

Тогда журналисты Олег Кашин и Александр Плющев посчитали, что это нарушает права человека и подали жалобу на блокировку мессенджера в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), иск зарегистрировали в начале августа. Представители Telegram в свою очередь обратились в Верховный суд России и попросили проверить законность приказа ФСБ о том, что все распространители информации должны предоставлять им ключи шифрования. Апелляционная коллегия ВС отклонила их жалобу.В конце августа Telegram изменил свою политику конфиденциальности: разрешил передачу IP-адресов и номеров телефонов спецслужбам в том случае, если они предоставят судебное распоряжение, в котором будет сказано, что указанный пользователь подозревается в терроризме.