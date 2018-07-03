ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На данный момент у операторов связи нет возможности легально выполнить требования «закона Яровой», которые обязывают операторов и интернет-сервисы хранить данные пользователей шесть месяцев.

Сертифицированных накопителей этой информации пока нет, говорят в Россвязи. То есть оборудование не успело получить сертификаты, что оно может хранить голосовую информацию, которая может быть использована потом для розыскных мероприятий.

Сами органы сертификации пройдут полностью аккредитацию только до конца года. Но при этом в Минкомсвязи уже предупреждают, что за несертифицированное оборудование предусматривается ответственности.

Напомним, с 1 июля в силу вступили правки в закон, согласно которому операторов сети, онлайн-сервисы и провайдеров обязали не менее шести месяцев хранить всю информацию пользователей – голосовые разговоры, сообщения текстовые и графические и прочие данные.

При этом компании уже начали выполнять данное обязательство, вот только выходит, что нелегально. Выдать такой сертификат может только один орган – испытательный центр сертификации и метрологии, который находится в Центральном научно-исследовательском институте связи. Но пока в институте говорят, что сертификацию проводить не могут, так как процедура их аккредитации завершится только в третьем или четвёртом квартале этого года.

Но использование такого оборудования без документов соответствия может повлечь операторам административную ответственность. Операторы связи надеется, что пока их за это наказывать не будут, так как существует «заминка».

При этом операторы имеют право тестировать оборудование для хранения голосовой информации. Операторам остаётся надеяться, что власти продлят переходный период до полного вступления в силу всех положений «закона Ярововой».

Похожая ситуация была в 2014 году, когда спецслужбы и Минкомсвязь потребовали у провайдеров хранить трафик пользователей 12 часов, но те ещё долго не устанавливали оборудование, так как методика выдачи сертификатов появилось спустя некоторое время.



