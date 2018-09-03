ИА «Ореанда-Новости». В понедельник, 3 сентября, на сайте Росреестра было размещено сообщение о том, что Росреестр и «Ростелеком» устранили все сбои, которые нарушали работу Единого государственного реестра недвижимости более чем в половине регионов России – авария в арендуемом центре обработки данных компании была устранена.

В планах компаний перевести программные средства на резервные мощности в течение ближайших двух недель. В ведомстве отмечают, что технический сбой в центре обработки данных "Ростелекома", арендуемом Росреестром для размещения Федеральной государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН), был зафиксирован 20 августа.

Причиной проблемы стал сбой в программном обеспечении оборудования для прикладных систем Росреестра. Работоспособность инфраструктуры центра обработки данных и прикладных сервисов смогли восстановить уже 22 августа, а всё остальное время ушло на то, чтобы восстановить само программное обеспечение и вернуть его в рабочее состояние. Для этого оператору пришлось предоставить дополнительные вычислительные мощности и ресурсы памяти.

В Росреестре признаются: сбой ярче всего проявил себя в изменении сроков обработки тех пакетов документов, которые поступили в ведомство в период с 20 по 27 августа. Однако служба на данный момент делает всё, чтобы ускорить обработку заявлений, накопившихся в период устранения последствий аварии – так, например, в пострадавших от аварии регионах задействованы все государственные регистраторы, осуществляющие работу во внеурочное время и без выходных.

Несмотря на аварию, Росреестр продолжал принимать заявления на оказание услуг. Однако, на сайте Change.org уже успели создать петицию, в которой люди требовали восстановить работу системы в кратчайшие сроки, потому как сделки с недвижимостью во многих регионах оказались под угрозой срыва. Граждане в этот период теряли внесённые задатки, переживали проблемы с оформлением ипотеки, а застройщики заговорили о возможных задержках в строительстве новых объектов.

Росреестр намерен применить штрафные санкции к оператору в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей по госконтракту. В Росреестре и "Ростелекоме" эту информацию пока не комментируют.