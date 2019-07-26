ИА «Ореанда-Новости». Как сообщает пресс-служба Ростеха, концерн «Автоматика» (входит в «Ростех») по инициативе «Ростелекома» разрабатывает оборудование, способное создавать сигнал Wi-Fi, который не теряет стабильности при размещении оборудования под землей.

Оборудование будет установлено в общественных местах, где невозможно разместить его открыто. Предполагается, что станции будут защищены от изменений влажности и температуры, а также оснащены специальными антеннами для создания стабильного сигнала.

Директор Ростеха Олег Евтушенко отметил, что новый продукт может стать неотъемлемой частью экосистемного проекта «Умный город».

Кроме того, комплекс может быть использован в качестве дополнительного средства связи и массового оповещения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, добавил Ростех.