ИА «Ореанда-Новости». Дорожная карта по отмене роуминга в Союзном государстве Беларуссия и России будет подписана в начале сентября этого года. Анатолий Голомолзин, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Российской Федерации, заявил, что нет никаких предпосылок для переноса сроков.

По словам министра связи и информатизации Беларусси Константина Шульгана, на переговорах Беларуссии и Россия "максимально приблизили позиции по условиям отмены роуминга". Шульган также сообщил, что после подписания «дорожной карты» на отмену роуминга между Россией и Белоруссией пройдёт от шести до девяти месяцев.

В конце марта министр иностранных дел России Сергей Лавров доложил о скором завершении процедур по подготовке договора Союзного государства между Российской Федерацией и Беларуссией.



Министр объявил о подписании документа «в ближайшее время». Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин заявил, что процесс интеграции является долгосрочным, но отметил преимущества контракта для двух стран.