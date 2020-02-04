На нём будут рассказываться истории, которые вызвали у российского общества большой резонанс.По словам Собчак, подготовка нового проекта продолжалась долгое время. Первый разговор о запуске нового телешоу прошёл примерно 3 года назад. Ещё одним телеведущим вечернего шоу «Док-Ток» станет Дмитрий Гордон. Он сказал, что, не зависимо от того, что они с Собчак разные люди, программа будет действительно интригующей. Так как истории, которые будут рассказываться на телешоу, будут рассмотрены под разными углами.