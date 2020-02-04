04.02.2020, 08:55
Собчак будет вести новое телешоу на «Первом канале»
ИА «Ореанда-Новости». Ксения Собчак будет вести новое телешоу на «Первом канале». Вечернее шоу будет называться «Док-Ток».
На нём будут рассказываться истории, которые вызвали у российского общества большой резонанс. Программа начнёт выходить на «Первом канале» с 10 февраля в 22-30 по МСК еженедельно с понедельника по четверг включительно.
По словам Собчак, подготовка нового проекта продолжалась долгое время. Первый разговор о запуске нового телешоу прошёл примерно 3 года назад. Ещё одним телеведущим вечернего шоу «Док-Ток» станет Дмитрий Гордон. Он сказал, что, не зависимо от того, что они с Собчак разные люди, программа будет действительно интригующей. Так как истории, которые будут рассказываться на телешоу, будут рассмотрены под разными углами.
На нём будут рассказываться истории, которые вызвали у российского общества большой резонанс. Программа начнёт выходить на «Первом канале» с 10 февраля в 22-30 по МСК еженедельно с понедельника по четверг включительно.
По словам Собчак, подготовка нового проекта продолжалась долгое время. Первый разговор о запуске нового телешоу прошёл примерно 3 года назад. Ещё одним телеведущим вечернего шоу «Док-Ток» станет Дмитрий Гордон. Он сказал, что, не зависимо от того, что они с Собчак разные люди, программа будет действительно интригующей. Так как истории, которые будут рассказываться на телешоу, будут рассмотрены под разными углами.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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