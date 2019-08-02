ИА «Ореанда-Новости» Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества дали советы, как обезопасить компьютер и смартфон от хакерских атак.

Прежде всего, на всех устройствах должно быть установлено обновленное программное обеспечение, в частности антивирусная программа.

Эксперты по кибербезопасности также рекомендуют заклеивать камеру и микрофон устройств, когда они не применяются. «Вынуждены констатировать, что, действительно, заклейка камеры и микрофона – уже не паранойя, а одно из правил «цифровой гигиены», – сказал заместитель главы Роскачества Илья Лоевский.

Специалисты предупреждают, что смартфоны постоянно шпионят за пользователями – даже когда отключен доступ к камере или микрофону. Роскачество советует не пренебрегать запрашиваемыми доступами мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, системе геолокации, если это не отражается на функциональности необходимых опций.