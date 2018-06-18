ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания, владеющая мессенджером Telegram, уже во второй раз будет пробовать «удачу» в Европейском суде по правам человека. Владельцы попробуют обжаловать последнее решение суда в России, который постановил, что блокировка законна по причине нежелания Telegram передавать ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей.

Ранее Московский суд постановил, что блокировка мессенджера была выполнена законно, но юристы Telegram заявили, что попробуют обжаловать это решение в Европейском суде, по их мнению, требования передачи дешифровок сообщений пользователей противоречит правам человека.

Из-за того, что Telegram ограничили доступ, около 15 млн пользователей приложения могут потерять возможность свободно распространять информацию и получать её. Юристы компании отмечают, что санкции правительства могут полностью лишить пользователей огромного архива уникальной информации, которую не могут предоставить другие источники, а также лишить доступ к безопасной передачи сообщений.

Как пишет ресурс РБК, юристы компании указывают, что данный мессенджер даёт возможность пользователям вести публичные каналы, которые в условиях «сильной госцензуры» являются практически единственным источником распространения информации и мнений по поводу острых общественно-политических вопросов и тем.А это, согласно жалобе, нарушает десятую статью Конвенции по правам человека. А то, что национальные суды отказались рассмотреть жалобу от компании Telegram, нарушает ещё один пункт Конвенции.Со слов правозащитников, российский суд даже не попытался найти баланс между борьбой с терроризмом и защитой прав человека. Заявители сообщили о намерении в ближайшее время направить жалобу в Мосгорсуд и при необходимости в Верховный суд страны.14 июня Мосгорсуд уже выносил заключение, но по мнению юристов, защищающих интересы мессенджера, в суде нарушили порядок рассмотрения, не дали права на защиту и не предоставили обоснования к блокировке.