ИА «Ореанда-Новости». Twitter обещает удалить аккаунты, которые были заблокированны из-за подозрительной активности. Сервис микроблогов утверждает, что данная чистка не затронет «живые» аккаунты.

По словам представителей компании, в данном объявлении говорится только о тех аккаунтах, которые когда то принадлежали реальным пользователям, но которые в свое время не сменили по запросу пароль. Для Twitter это означает уже произошедшую или возможную потерю контроля над блогом, даже если им продолжают пользоваться реальные люди.

Как стало известно из зарубежных СМИ, такая чистка затронет десятки миллионов аккаунтов Twitter. Ожидается снижение общего числа пользователей сервисов где-то на 6%. Лишиться части подписчиков пользователи Twitter могут уже к концу июля.

Ранее на Twitter и Facebook постоянно поступали жалобы за ненормальное поведение пользователей в сети. Из-за этого началась глобальная борьба с распространением спама, троллинга на платформах в Интернете.

Уже в июне прошлого года представители Twitter заявили об ужесточении политики пользования сервисом. По их словам, все это делается во имя прозрачности и уважения между пользователями в ходе ведения микроблога. По заявлению менеджеров, Twitter стремится стать тем сервисом, которому люди доверяют целиком и полностью.

Напомним, что уже за май-июнь 2018 года Twitter, автоматически и вручную, отследил и удалил более 70 миллионов аккаунтов по всему миру. Развернувшаяся борьба против вредоносной активности набирает свои обороты. Число заблокированных страничек по сравнению с октябрем 2017 года возросло более чем в два раза.

Согласно статистическим данным количество «живых» страничек на платформе Twitter составляет на данный момент около 336 миллионов. Но столь глобальные чистки не могут не испортить статистику компании. Уже в первом квартале 2018 года отмечен серьезный спад активности пользователей из-за блокировки аккаунтов. Как и ожидается, в дальнейшем подобная тенденция продолжится и отразится на ежемесячных показателях сервиса микроблогов.

Несмотря на это, представители компании, а также высшее руководства Twittera считают, что удаление вредоносных аккаунтов, снижение количества нежелательных сообщений в рамках коммуникации на платформе являются первоочередными задачами по обеспечению стабильной работы организации.