ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Главный инженер «Ленэнерго» рассказал, что специалисты их организации уже с вечера 21 мая начали трудиться по измененному графику – круглосуточному. Такой особенный режим работы необходим для того, чтобы без непредвиденных ситуаций прошло запланированное мероприятие – ПМЭФ или Петербургский международный экономический форум. Его открытие намечено на 24 мая и продлится он пять дней – до 29 мая.

По оперативному графику в компании электросетей будет работать 614 сотрудников, а это 171 бригада постоянного круглосуточного дежурства. В понедельник в 17 часов дня все эти бригады электриков уже находятся в статусе «круглосуточное дежурство».

Также «Ленэнерго» задействовала максимальное количество специальной техники – 185 единиц. Руководство не останется дома отдыхать, в штабе постоянно будут контролировать обстановку первый заместитель директора, главный инженер.

Со слов инженера, была организована целая подготовка, даже подключили органы государственной власти, министерство по чрезвычайным ситуациям и другие смежные сетевые и подрядные организации. Взаимодействие с ними уже налажено.

Отработали 30 совместных тренировок по всевозможным внеплановым и аварийным ситуациям, которые могут произойти во время форума. Заранее были осмотрены все линии электропередач на наличие повреждений. Во все выставочные центры, где будет идти экономический форум, для дополнительной надежности установили дизель-генераторы. Со слов руководства «Ленэнерго», проведены все необхоимые работы для повышения электроснабжения площадок МПЭФ.

Напомним, во время форума будут присутствовать многие руководители из России, в том числе и президент Владимир Путин, а также гости из других стран. Например, зампред КНР, зампред Совета министров Кубы, президент ЦАР и премьер-министр Монголии. Обязательно приветственную речь озвучит губернатор Петербурга, а ведущей станет американская телеведущая. При таком масштабе аварийных ситуаций быть не может.