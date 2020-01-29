Об этой идее Шадаева рассказано газетой "Ведомости".В материале сообщается, что речь идет о данных интернет-сервисов, операторов мобильной связи, банков, а также о государственных данных. Пока что доступ к таким сведениям правоохранительные органы могут получить только после решения суда.Оперативно-розыскную деятельность могут осуществлять несколько силовых ведомств, в числе которых МВД. Планируеутся переход на такую систему к 2024 году.