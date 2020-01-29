29.01.2020, 09:31
В СМИ появилась информация об инициативе разрешить силовикам доступ к данным жителей РФ
ИА «Ореанда-Новости». Максутом Шадаевым, работающим на должности министра связи РФ, было сделано предложение разрешить онлайн-доступ к данным жителей России уполномоченным сотрудникам, которые занимаются оперативно-розыскной деятельностью. Об этой идее Шадаева рассказано газетой "Ведомости".
В материале сообщается, что речь идет о данных интернет-сервисов, операторов мобильной связи, банков, а также о государственных данных. Пока что доступ к таким сведениям правоохранительные органы могут получить только после решения суда.
Оперативно-розыскную деятельность могут осуществлять несколько силовых ведомств, в числе которых МВД. Планируеутся переход на такую систему к 2024 году.
В материале сообщается, что речь идет о данных интернет-сервисов, операторов мобильной связи, банков, а также о государственных данных. Пока что доступ к таким сведениям правоохранительные органы могут получить только после решения суда.
Оперативно-розыскную деятельность могут осуществлять несколько силовых ведомств, в числе которых МВД. Планируеутся переход на такую систему к 2024 году.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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