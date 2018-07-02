ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . Вчера вступила в силу заключительная часть антитеррористических поправок в законы, которые предложила депутат Ирина Яровая. Согласно им, операторы и интернет-провайдеры обязаны 6 месяцев хранить данные, которые пользователи пересылают друг другу. Затем, по запросу, их можно будет передать ФСБ.

Изначально, два года назад, когда «пакет Яровой» только был принят, операторы утверждали, что некоторые пункты закона будет невозможно реализовать. Им была дана отсрочка, которая обязывала их хранить сообщения пользователей в течение 30 дней. Постепенно, каждый год, операторы и интернет-провайдеры, должны были наращивать объем своих хранилищ на 15%. В строительство хранилищ было вложено несколько миллиардов рублей, так что, по словам операторов, необходимая инфраструктура будет готова через три года.

За два года «пакет Яровой» претерпел значительные изменения. Пришлось смягчить некоторые требования. К примеру, интернет-сообщения необходимо хранить всего 30 суток, а звонки, аудио- и видеосообщения – пол года. После 1 декабря 2022 года могут быть пересмотрены сроки хранения.

Итак, получат ли спецслужбы доступ к данным с 1 июля? Формально, закон вступил в силу вчера, однако операторы опять получили отсрочку до 1 октября. После этого компании обязаны будут хранить все звонки и сообщения.

Кроме операторов и интернет-провайдеров, в реестр внесены соцсети, такие как «Мой Мир», «ВКонтакте», «Одноклассники», а так же «Яндекс-диск» «Яндекс-почта». Иностранные же соцсети и мессенджеры не включены в реестр и не обязаны хранить наши данные.

Благодаря «пакету Яровой» нас всех может ждать повышение тарифов на сотовую связь, так как затраты на реализацию закона исчисляются миллиардами. Процесс увеличения объёма хранилищ постепенный, поэтому рост цен ожидается не сразу. Ожидается, что цены могут расти на 10-15% ежегодно.