ОРЕАНДА-НОВОСТИ. О повышении уже узнали абоненты «Дом.ru» и ООО «Телекомпас». В среднем тарифы станут дороже на 9%. Впрочем, операторы не связывают повышение тарифов с «законом Яровой» напрямую. Там это объясняют ростом затрат на оборудование и увеличением инвестиционных расходов на модернизацию сетей. Провайдеры поясняют, что после вступления в силу новых законов, им придется потратить более 60 миллионов, чтобы закупить новое оборудование.

Напомню, согласно новому закону, операторы будут обязаны сохранять информацию о телефонных разговорах, текстовые сообщения, изображения, аудио- и видеозаписи пользователей. Ёмкость технических средств хранения будет увеличиваться ежегодно на 15% в течение пяти лет с даты ввода их в эксплуатацию.

Несмотря на то что правительство снизило требования по хранению информации, затраты небольших провайдеров составят десятки миллионов рублей, для крупных могут исчисляться десятками миллиардов. Ранее эксперты и участники рынка предупреждали, что операторы будут возмещать затраты на реализацию "закона Яровой" за счет увеличения тарифов, пишет "Ъ".

Напомню, с 1 июля 2018 года все операторы будут обязаны хранить телефонные разговоры, текстовые сообщения и другие электронные данные о переписках пользователей. Срок хранения этой информации составляет 6 месяцев.