ОРЕАНДА-НОВОСТИ На Ванкорском месторождении, разрабатываемом ООО "РН-Ванкор" (дочернее добывающее предприятие НК "Роснефть"), добыта 150-миллионная тонн нефти с момента ввода месторождения в промышленную эксплуатацию в 2009 году.



На Ванкорском месторождении введены в эксплуатацию производственные объекты, построено два современных жилых вахтовых комплекса на 700 и 850 мест, где созданы все условия для комфортного пребывания работников вахтового метода в условиях Заполярья. Построены нефтепроводы, газопроводы, автодороги, линии электропередачи. При этом около 80% оборудования, используемого на месторождении, российского производства. Процесс нефтедобычи на Ванкоре полностью автоматизирован.



"Перспективы добычи нефти в крае связаны в первую очередь с вводом в эксплуатацию новых нефтегазовых месторождений Ванкорского кластера – Сузунское, Тагульское, Лодочное. На Сузунском месторождении уже начата промышленная добыча. Увеличение добычи на новых месторождения позволит обеспечить ежегодную добычу на уровне более чем 22 млн тонн нефти в год", - отметил исполняющий обязанности министра промышленности, энергетики и торговли края Анатолий Цыкалов.



Планируется, что освоение месторождений Ванкорского кластера позволит создать за 2017-2020 годы 1 700 новых рабочих мест. Сейчас на Ванкоре работают более 5 тысяч человек. Бюджет края ежегодно получает от компании порядка 19 млрд рублей.