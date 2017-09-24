ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Известная социологическая служба YouGov, работающая в режиме онлайн-опросов, провела исследование, которое показало, что домохозяйства Великобритании в подавляющем большинстве очень осторожно подходят к вопросу энергоэффективности. На первый план для собственников жилья выходит проблема немалых затрат на пути к «зелёному» образу жизни. Что касается энергоэффективности, то большая часть британцев крайне равнодушно относится к этому понятию.

Исследование проводилось службой YouGov по заказу одной из самых крупных британских электросетевых компаний. Оно показывает, что в более чем 90% домохозяйств не применяются альтернативные технологии типа фотоэлектрических панелей, геотермальных насосов или электрических автомобилей. При этом 64% опрошенных не желают использовать «зелёные» технологии, ссылаясь на неизбежность в рамках этого процесса высоких первоначальных расходов.

Такое осторожное поведение потребителей выступает большой проблемой для предприятий, планирующих осваивать сегмент рынка передовых энергоэффективных технологий: интеллектуальных котлов, домашних фотоэлектрических установок, аккумуляторов большой ёмкости, транспортных средств на электрической тяге.