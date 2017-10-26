Чистая прибыль ПАО "ТГК-1" за 9 месяцев 2017 по РСБУ выросла на 28,7%
26.10.2017, 19:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ПАО "ТГК-1" публикует бухгалтерскую отчётность за 9 месяцев 2017 года, подготовленную в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учёта.
Выручка составила 57 млрд 218,8 млн рублей, что на 11,3% больше аналогичного показателя 2016 года. В частности, на рост выручки повлияли такие факторы как приоритетная загрузка парогазовых установок с высоким коэффициентом полезного действия (и введённой в эксплуатацию в рамках договоров о предоставлении мощности ГТУ-ТЭЦ Центральной ТЭЦ), увеличение выработки электроэнергии на гидроэлектростанциях за счёт более высокой водности и рост объёма отпуска тепловой энергии вследствие более низких температур в отопительный период на протяжении всего 2017 года.
Объём выручки от реализации электроэнергии по итогам 9 месяцев 2017 года увеличился на 4,4% до 21 млрд 966,4 млн руб. Выручка от продажи мощности составила 13 млрд 776,8 млн руб., что на 25,4% больше значения аналогичного периода 2016 года. Выручка от реализации теплоэнергии увеличилась на 9,9% до 21 млрд 111,1 млн руб.
Себестоимость увеличилась на 11,3% до 50 млрд 804,3 млн рублей. Основным фактором увеличения себестоимости является рост расходов на топливо и транзит тепловой энергии.
Валовая прибыль ПАО "ТГК-1" составила 6 млрд 414,5 млн рублей, увеличившись на 11,4%.
Показатель EBITDA вырос на 16,9% и составил 13 млрд 039,9 млн рублей.
Чистая прибыль увеличилась на 28,7% и достигла 4 млрд 548,6 млн рублей.
Подробнее с финансовыми результатами деятельности ПАО "ТГК-1" по РСБУ за 9 месяцев 2017 года можно ознакомиться на сайте компании в разделе "Отчётность".
ПАО "ТГК-1" - ведущий производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. "ТГК-1" объединяет 53 электростанции в четырёх субъектах РФ - Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях.
Установленная электрическая мощность ПАО "ТГК-1" - 6,95 ГВт, тепловая - 13,65 тыс. Гкал/ч. Основные акционеры: ООО "Газпром энергохолдинг" (51,79%) и Fortum Power and Heat Oy (29,45%). Общая численность персонала компании и дочерних обществ составляет около 7 тысяч человек.
Выручка составила 57 млрд 218,8 млн рублей, что на 11,3% больше аналогичного показателя 2016 года. В частности, на рост выручки повлияли такие факторы как приоритетная загрузка парогазовых установок с высоким коэффициентом полезного действия (и введённой в эксплуатацию в рамках договоров о предоставлении мощности ГТУ-ТЭЦ Центральной ТЭЦ), увеличение выработки электроэнергии на гидроэлектростанциях за счёт более высокой водности и рост объёма отпуска тепловой энергии вследствие более низких температур в отопительный период на протяжении всего 2017 года.
Объём выручки от реализации электроэнергии по итогам 9 месяцев 2017 года увеличился на 4,4% до 21 млрд 966,4 млн руб. Выручка от продажи мощности составила 13 млрд 776,8 млн руб., что на 25,4% больше значения аналогичного периода 2016 года. Выручка от реализации теплоэнергии увеличилась на 9,9% до 21 млрд 111,1 млн руб.
Себестоимость увеличилась на 11,3% до 50 млрд 804,3 млн рублей. Основным фактором увеличения себестоимости является рост расходов на топливо и транзит тепловой энергии.
Валовая прибыль ПАО "ТГК-1" составила 6 млрд 414,5 млн рублей, увеличившись на 11,4%.
Показатель EBITDA вырос на 16,9% и составил 13 млрд 039,9 млн рублей.
Чистая прибыль увеличилась на 28,7% и достигла 4 млрд 548,6 млн рублей.
Подробнее с финансовыми результатами деятельности ПАО "ТГК-1" по РСБУ за 9 месяцев 2017 года можно ознакомиться на сайте компании в разделе "Отчётность".
ПАО "ТГК-1" - ведущий производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. "ТГК-1" объединяет 53 электростанции в четырёх субъектах РФ - Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях.
Установленная электрическая мощность ПАО "ТГК-1" - 6,95 ГВт, тепловая - 13,65 тыс. Гкал/ч. Основные акционеры: ООО "Газпром энергохолдинг" (51,79%) и Fortum Power and Heat Oy (29,45%). Общая численность персонала компании и дочерних обществ составляет около 7 тысяч человек.
Источник: ТГК-1