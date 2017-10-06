"Газпром" и Минэнерго Кубы обсудили возможные направления сотрудничества
06.10.2017, 10:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня в рамках VII Петербургского международного газового форума состоялась рабочая встреча заместителя Председателя Правления ПАО "Газпром" Виталия Маркелова и Министра энергетики и горнорудной промышленности Республики Куба Альфредо Лопеса Вальдеса.
На встрече были рассмотрены возможные направления сотрудничества в энергетической сфере.
VII Петербургский международный газовый форум проводится в рамках Международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя".
На встрече были рассмотрены возможные направления сотрудничества в энергетической сфере.
VII Петербургский международный газовый форум проводится в рамках Международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя".
Источник: Газпром