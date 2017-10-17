"Газпром" и Mitsui рассмотрели вопросы сотрудничества в сфере СПГ
17.10.2017, 22:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня в Москве состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и Директора-представителя, Генерального директора Mitsui & Co., Ltd. Тацуо Ясунага.
На встрече были рассмотрены вопросы текущего и перспективного партнёрства компаний. В частности, стороны обсудили ход работ в рамках проекта создания третьей технологической линии СПГ-завода проекта "Сахалин-2", а также планы сотрудничества в сфере мало- и среднетоннажного СПГ.
Японская компания Mitsui & Co., Ltd. (Mitsui) занимается разработкой, куплей-продажей, распределением и переработкой всех видов энергетической продукции в Японии и за рубежом, а также финансовой деятельностью.
"Газпром" и Mitsui являются партнёрами по проекту "Сахалин-2", в рамках которого работает единственный в России завод по производству СПГ. Оператор "Сахалина-2" - Sakhalin Energy Investment Company Ltd. ("Газпром" - 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui - 12,5%, Mitsubishi - 10%).
В декабре 2016 года "Газпром" и Mitsui подписали Соглашение о стратегическом сотрудничестве, в сентябре 2017 года заключили Рамочное соглашение о сотрудничестве в области мало- и среднетоннажного СПГ.
Японская компания Mitsui & Co., Ltd. (Mitsui) занимается разработкой, куплей-продажей, распределением и переработкой всех видов энергетической продукции в Японии и за рубежом, а также финансовой деятельностью.
"Газпром" и Mitsui являются партнёрами по проекту "Сахалин-2", в рамках которого работает единственный в России завод по производству СПГ. Оператор "Сахалина-2" - Sakhalin Energy Investment Company Ltd. ("Газпром" - 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui - 12,5%, Mitsubishi - 10%).
В декабре 2016 года "Газпром" и Mitsui подписали Соглашение о стратегическом сотрудничестве, в сентябре 2017 года заключили Рамочное соглашение о сотрудничестве в области мало- и среднетоннажного СПГ.
На встрече были рассмотрены вопросы текущего и перспективного партнёрства компаний. В частности, стороны обсудили ход работ в рамках проекта создания третьей технологической линии СПГ-завода проекта "Сахалин-2", а также планы сотрудничества в сфере мало- и среднетоннажного СПГ.
Японская компания Mitsui & Co., Ltd. (Mitsui) занимается разработкой, куплей-продажей, распределением и переработкой всех видов энергетической продукции в Японии и за рубежом, а также финансовой деятельностью.
"Газпром" и Mitsui являются партнёрами по проекту "Сахалин-2", в рамках которого работает единственный в России завод по производству СПГ. Оператор "Сахалина-2" - Sakhalin Energy Investment Company Ltd. ("Газпром" - 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui - 12,5%, Mitsubishi - 10%).
В декабре 2016 года "Газпром" и Mitsui подписали Соглашение о стратегическом сотрудничестве, в сентябре 2017 года заключили Рамочное соглашение о сотрудничестве в области мало- и среднетоннажного СПГ.
Японская компания Mitsui & Co., Ltd. (Mitsui) занимается разработкой, куплей-продажей, распределением и переработкой всех видов энергетической продукции в Японии и за рубежом, а также финансовой деятельностью.
"Газпром" и Mitsui являются партнёрами по проекту "Сахалин-2", в рамках которого работает единственный в России завод по производству СПГ. Оператор "Сахалина-2" - Sakhalin Energy Investment Company Ltd. ("Газпром" - 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui - 12,5%, Mitsubishi - 10%).
В декабре 2016 года "Газпром" и Mitsui подписали Соглашение о стратегическом сотрудничестве, в сентябре 2017 года заключили Рамочное соглашение о сотрудничестве в области мало- и среднетоннажного СПГ.
Источник: Газпром