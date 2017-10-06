"Газпром" и Saudi Aramco подписали Меморандум о взаимопонимании
06.10.2017, 22:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Москве Председатель Совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков и Президент, главный исполнительный директор Saudi Arabian Oil Company Амин Нассер подписали Меморандум о взаимопонимании в области международного газового сотрудничества.
Подписание состоялось на полях официального визита в Российскую Федерацию Короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда.
Документ отражает намерение сторон изучить перспективы сотрудничества по всей цепочке создания стоимости от разведки, добычи, транспортировки и хранения газа до проектов в области СПГ.
Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) - государственная компания Королевства Саудовская Аравия, осуществляющая полный цикл работ с нефтью и нефтепродуктами.
Подписание состоялось на полях официального визита в Российскую Федерацию Короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда.
Документ отражает намерение сторон изучить перспективы сотрудничества по всей цепочке создания стоимости от разведки, добычи, транспортировки и хранения газа до проектов в области СПГ.
Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) - государственная компания Королевства Саудовская Аравия, осуществляющая полный цикл работ с нефтью и нефтепродуктами.
Источник: Газпром