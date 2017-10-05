"Газпром нефть" и Saudi Aramco подписали меморандум о сотрудничестве
05.10.2017, 18:44
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. "Газпром нефть" и национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco подписали меморандум о расширении двустороннего сотрудничества в нефтегазовой сфере. Подписи под документом поставили председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков и генеральный директор Saudi Aramco Амин Х. Нассер.
Сотрудничество "Газпром нефти" и Saudi Aramco предполагает взаимодействие компаний по таким направлениям, как развитие технологий бурения и ремонта скважин, совершенствование насосных систем, разработка неметаллических труб большого размера. Стороны планируют обсудить перспективы сотрудничества в сфере научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также варианты применения инновационных решений в отрасли для решения широкого круга технологических задач. Отдельным направлением взаимодействия "Газпром нефти" и Saudi Aramco может стать организация обучения сотрудников на производственных предприятиях компаний.
Кроме того, подписанный документ открывает возможности для сотрудничества в сфере производства оборудования для разработки нефтегазовых месторождений с возможностью локализации его производства в России или в Саудовской Аравии.
"С учётом сохраняющихся макроэкономических неопределённостей координация деятельности крупнейших производителей нефти приобретает первостепенное значение, так как увеличивает предсказуемость мирового рынка углеводородов. Важная составляющая такого взаимодействия - обмен современными технологическими решениями и совместная работа по повышению эффективности добычи и переработки нефти", - сказал председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков.
Saudi Aramco - национальная нефтяная компания Саудовской Аравии. 100% компании контролируется правительством Саудовской Аравии. Крупнейшая нефтяная компания мира по показателю добычи нефти и размеру запасов. Saudi Aramco контролирует месторождения с запасами нефти объёмом около 260,8 млрд баррелей (99 % запасов Саудовской Аравии), что составляет около четверти мировых разведанных запасов нефти.
Сотрудничество "Газпром нефти" и Saudi Aramco предполагает взаимодействие компаний по таким направлениям, как развитие технологий бурения и ремонта скважин, совершенствование насосных систем, разработка неметаллических труб большого размера. Стороны планируют обсудить перспективы сотрудничества в сфере научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также варианты применения инновационных решений в отрасли для решения широкого круга технологических задач. Отдельным направлением взаимодействия "Газпром нефти" и Saudi Aramco может стать организация обучения сотрудников на производственных предприятиях компаний.
Кроме того, подписанный документ открывает возможности для сотрудничества в сфере производства оборудования для разработки нефтегазовых месторождений с возможностью локализации его производства в России или в Саудовской Аравии.
"С учётом сохраняющихся макроэкономических неопределённостей координация деятельности крупнейших производителей нефти приобретает первостепенное значение, так как увеличивает предсказуемость мирового рынка углеводородов. Важная составляющая такого взаимодействия - обмен современными технологическими решениями и совместная работа по повышению эффективности добычи и переработки нефти", - сказал председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков.
Saudi Aramco - национальная нефтяная компания Саудовской Аравии. 100% компании контролируется правительством Саудовской Аравии. Крупнейшая нефтяная компания мира по показателю добычи нефти и размеру запасов. Saudi Aramco контролирует месторождения с запасами нефти объёмом около 260,8 млрд баррелей (99 % запасов Саудовской Аравии), что составляет около четверти мировых разведанных запасов нефти.
Источник: Газпром нефть