В сферу взаимных интересов, обозначенных в меморандуме, вошли такие направления возможного сотрудничества «Газпром нефти» и PTT как разведка и добыча углеводородного сырья в России и в третьих странах, разработка и поставки катализаторов каталитического крекинга и гидропроцессов, обеспечение авиатопливом. Кроме того, компании рассмотрят варианты научного сотрудничества, обмена знаниями в области систем управления производственной безопасностью.

«Наши компании сотрудничают с 2012 года, когда оператор авиатопливного бизнеса „Газпром нефти“, — „Газпромнефть-Аэро“, — подписала с PTT соглашение о сетевом обеспечении авиатопливом в аэропортах Таиланда. Меморандум подтверждает заинтересованность сторон в дальнейшем развитии и укреплении совместной деятельности, что предполагает реализацию широкого круга взаимовыгодных проектов. При этом для „Газпром нефти“ партнерство с РТТ — хорошая возможность расширить географию своего присутствия на перспективном рынке Юго-Восточной Азии», — сказал председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.