"Газпром нефть" открыла новое месторождение на шельфе Охотского моря
04.10.2017, 19:15
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. "Газпромнефть-Сахалин", дочерняя компания "Газпром нефти", завершила бурение и испытание поисково-оценочной скважины на Аяшском лицензионном участке на шельфе Охотского моря. По результатам выполненных работ открыто новое месторождение углеводородов с оценочными геологическими запасами порядка 255 млн т.н.э. Детальная оценка запасов будет подготовлена к середине 2018 года.
Решение о бурении на Аяшской перспективной структуре было принято на основании данных сейсморазведки 3D. При разработке программы буровых работ была подробно проанализирована информация о выполненных геологоразведочных исследованиях на шельфе Охотского моря. Опыт "Газпром нефти" в геологоразведке и разработке морских месторождений, полученный на текущих шельфовых активах компании, позволил завершить бурение в штатном режиме и в соответствии с намеченным графиком.
Для строительства скважины применялись передовые технологические решения, благодаря использованию которых "Газпромнефть-Сахалин" построил поисково-оценочную скважину в короткий межледовый период Охотского моря точно в срок и без происшествий. В частности, технология безрайзерного удаления шлама позволила контролировать стабильность околоскважинных пород, а также полностью исключить попадание горной породы в морскую среду. Бурение осуществлялось роторной управляемой системой автоматического поддержания вертикальности скважины, что дало возможность применять наиболее "агрессивные" режимы проходки, сокращающие время строительства, и минимизировать количество спускоподъёмных операций.
При строительстве скважины глубиной 2700 метров было отобрано 162 погонных метра керна из предполагаемых продуктивных горизонтов, выполнен большой объём геофизических и гидродинамических исследований скважины как в открытом, так и в обсаженном стволе.
"Развитие шельфовых активов „Газпром нефти" остаётся стратегическим приоритетом компании. Мы продолжаем освоение и изучение всех шельфовых лицензионных участков, которые находятся в нашем портфеле. Открытие крупного месторождения в Охотском море доказывает востребованность нашего опыта и позволяет по-новому оценить перспективы развития шельфовых проектов", - сказал председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков.
Аяшский лицензионный участок в Охотском море - часть проекта "Сахалин-3". Участок расположен в северо-восточной части шельфа о.Сахалин, в 55 км от береговой линии. Глубина моря в точке бурения первой скважины - 62 м. Ранее на Аяшском лицензионном участке были выполнены сейсморазведочные работы 3D в объёме 2150 кв. км.
"Газпромнефть-Сахалин" - дочерняя компания "Газпром нефти". Основной вид деятельности - поиск, разведка и разработка морских месторождений нефти и газа. Компания является оператором геологоразведочных работ на Долгинском нефтяном месторождении, Северо-Западном лицензионном участке, Хейсовском лицензионном участке, Северо-Врангелевском лицензионном участке, а также Аяшском лицензионном участке в Охотском море.
Решение о бурении на Аяшской перспективной структуре было принято на основании данных сейсморазведки 3D. При разработке программы буровых работ была подробно проанализирована информация о выполненных геологоразведочных исследованиях на шельфе Охотского моря. Опыт "Газпром нефти" в геологоразведке и разработке морских месторождений, полученный на текущих шельфовых активах компании, позволил завершить бурение в штатном режиме и в соответствии с намеченным графиком.
Для строительства скважины применялись передовые технологические решения, благодаря использованию которых "Газпромнефть-Сахалин" построил поисково-оценочную скважину в короткий межледовый период Охотского моря точно в срок и без происшествий. В частности, технология безрайзерного удаления шлама позволила контролировать стабильность околоскважинных пород, а также полностью исключить попадание горной породы в морскую среду. Бурение осуществлялось роторной управляемой системой автоматического поддержания вертикальности скважины, что дало возможность применять наиболее "агрессивные" режимы проходки, сокращающие время строительства, и минимизировать количество спускоподъёмных операций.
При строительстве скважины глубиной 2700 метров было отобрано 162 погонных метра керна из предполагаемых продуктивных горизонтов, выполнен большой объём геофизических и гидродинамических исследований скважины как в открытом, так и в обсаженном стволе.
"Развитие шельфовых активов „Газпром нефти" остаётся стратегическим приоритетом компании. Мы продолжаем освоение и изучение всех шельфовых лицензионных участков, которые находятся в нашем портфеле. Открытие крупного месторождения в Охотском море доказывает востребованность нашего опыта и позволяет по-новому оценить перспективы развития шельфовых проектов", - сказал председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков.
Аяшский лицензионный участок в Охотском море - часть проекта "Сахалин-3". Участок расположен в северо-восточной части шельфа о.Сахалин, в 55 км от береговой линии. Глубина моря в точке бурения первой скважины - 62 м. Ранее на Аяшском лицензионном участке были выполнены сейсморазведочные работы 3D в объёме 2150 кв. км.
"Газпромнефть-Сахалин" - дочерняя компания "Газпром нефти". Основной вид деятельности - поиск, разведка и разработка морских месторождений нефти и газа. Компания является оператором геологоразведочных работ на Долгинском нефтяном месторождении, Северо-Западном лицензионном участке, Хейсовском лицензионном участке, Северо-Врангелевском лицензионном участке, а также Аяшском лицензионном участке в Охотском море.
Источник: Газпром нефть