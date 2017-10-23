"Газпром нефть" построит комплекс глубокой переработки на НПЗ Панчево в Сербии
23.10.2017, 17:54
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Компания НИС («Нефтяная индустрия Сербии», 56,15% акций принадлежит «Газпром нефти») начала строительство на НПЗ в Панчево нового комплекса глубокой переработки с технологией замедленного коксования. Торжественный старт началу строительства дали Президент Сербии Александр Вучич и Председатель Правления «Газпром нефти» Александр Дюков.
Строительство новой установки — ключевой проект второго этапа масштабной программы модернизации перерабатывающих мощностей НИС, которую «Газпром нефть» реализует с 2009 года. Общая сумма инвестиций в новый проект превысит €300 млн — на сегодня это крупнейший инвестиционный проект в экономике Сербии. Завершение строительства намечено на конец 2019 года.
Мощность установки составит 2000 тонн в сутки. Ввод комплекса в эксплуатацию позволит повысить глубину переработки нефти — один из ключевых показателей операционной эффективности нефтеперерабатывающих заводов — до 99,2%. При этом объем производства высококачественного дизельного топлива вырастет более чем на 38%. В рамках реализации проекта НИС начнет производство нефтяного кокса, который в настоящее время в Сербии не производится. После ввода комплекса в эксплуатацию НПЗ прекратит производство мазута с высоким содержанием серы, что позволит не только улучшить экологические показатели, но и обеспечит выполнение Сербией международных обязательств в сфере ограничения использования высокосернистого топлива.
«Ввод в эксплуатацию нового производственного комплекса на НПЗ в Панчево позволит достигнуть рекордного показателя глубины переработки — более 99%. Внедряя современные технологические решения, „Газпром нефть“ стремится вывести нефтеперерабатывающие заводы группы на уровень лучших предприятий мира по глубине переработки, энергоэффективности и экологичности. Модернизация нефтеперерабатывающего комплекса — наша стратегическая задача, от успешного решения которой во многом зависит общая эффективность нашего бизнеса. В условиях нестабильности современного рынка энергоресурсов это становится одним из ключевых факторов конкурентоспособности», — отметил Председатель Правления «Газпром нефти» Александр Дюков.
«Глубокая переработка» — главный проект второго этапа модернизации НПЗ в Панчево, предусматривающей как строительство новых, так и реконструкцию действующих мощностей. Ключевым проектом первого этапа стало строительство комплекса легкого гидрокрекинга и гидроочистки MHT/DHT, ввод которого в 2012 году позволил предприятию начать выпуск топлива стандарта «Евро-5». Инвестиции «Газпром нефти» в первый этап модернизации НПЗ в Панчево превысили 540 млн евро.
НИС — одна из крупнейших вертикально-интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы. Основные направления деятельности — разведка, добыча и переработка нефти и газа, производство и сбыт широкого спектра нефтепродуктов, а также реализация проектов в области энергетики. Основные акционеры — «Газпром нефть» (56,15%) и Правительство Республики Сербия.
Строительство новой установки — ключевой проект второго этапа масштабной программы модернизации перерабатывающих мощностей НИС, которую «Газпром нефть» реализует с 2009 года. Общая сумма инвестиций в новый проект превысит €300 млн — на сегодня это крупнейший инвестиционный проект в экономике Сербии. Завершение строительства намечено на конец 2019 года.
Мощность установки составит 2000 тонн в сутки. Ввод комплекса в эксплуатацию позволит повысить глубину переработки нефти — один из ключевых показателей операционной эффективности нефтеперерабатывающих заводов — до 99,2%. При этом объем производства высококачественного дизельного топлива вырастет более чем на 38%. В рамках реализации проекта НИС начнет производство нефтяного кокса, который в настоящее время в Сербии не производится. После ввода комплекса в эксплуатацию НПЗ прекратит производство мазута с высоким содержанием серы, что позволит не только улучшить экологические показатели, но и обеспечит выполнение Сербией международных обязательств в сфере ограничения использования высокосернистого топлива.
«Ввод в эксплуатацию нового производственного комплекса на НПЗ в Панчево позволит достигнуть рекордного показателя глубины переработки — более 99%. Внедряя современные технологические решения, „Газпром нефть“ стремится вывести нефтеперерабатывающие заводы группы на уровень лучших предприятий мира по глубине переработки, энергоэффективности и экологичности. Модернизация нефтеперерабатывающего комплекса — наша стратегическая задача, от успешного решения которой во многом зависит общая эффективность нашего бизнеса. В условиях нестабильности современного рынка энергоресурсов это становится одним из ключевых факторов конкурентоспособности», — отметил Председатель Правления «Газпром нефти» Александр Дюков.
«Глубокая переработка» — главный проект второго этапа модернизации НПЗ в Панчево, предусматривающей как строительство новых, так и реконструкцию действующих мощностей. Ключевым проектом первого этапа стало строительство комплекса легкого гидрокрекинга и гидроочистки MHT/DHT, ввод которого в 2012 году позволил предприятию начать выпуск топлива стандарта «Евро-5». Инвестиции «Газпром нефти» в первый этап модернизации НПЗ в Панчево превысили 540 млн евро.
НИС — одна из крупнейших вертикально-интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы. Основные направления деятельности — разведка, добыча и переработка нефти и газа, производство и сбыт широкого спектра нефтепродуктов, а также реализация проектов в области энергетики. Основные акционеры — «Газпром нефть» (56,15%) и Правительство Республики Сербия.
Источник: http://feedproxy.google.com