"Газпром нефть" представила Совету директоров приоритетные проекты
30.10.2017, 22:05
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Совет директоров рассмотрел и принял к сведению информацию о приоритетных проектах и инструментах технологического развития "Газпром нефти" в сфере разведки и добычи.
Система управления инновационным развитием блока разведки и добычи компании с 2014 года базируется на Технологической стратегии "Газпром нефти". В настоящее время в рамках Техстратегии реализуется 84 проекта в 9 технологических направлениях, в числе которых - увеличение нефтеотдачи, разработка нетрадиционных запасов, подгазовых залежей, месторождений с карбонатными и трещиноватыми коллекторами. Ключевые компетенции по всем направлениям сосредоточены в Научно-техническом центре компании, который обеспечивает экспертную поддержку проектов. Суммарный эффект от реализации проектов технологической стратегии до 2025 года оценивается более чем в 20 млн тонн дополнительной добычи и 100 млн тонн подготовленных рентабельных запасов, что сопоставимо с запуском нового крупного месторождения.
К настоящему времени в "Газпром нефти" сформированы уникальные компетенции в области инжиниринга сложных объектов и управления крупными проектами, а также создана система внедрения новых решений. Развитие таких технологий, как многостадийный гидроразрыв пласта (ГРП) в горизонтальных скважинах, строительство сложных многоствольных скважин, бурение на депрессии, управление заводнением, "зелёная" сейсмика позволяют компании получить дополнительную добычу, снизить стоимость и увеличить скорость выполнения ключевых операций, а также повысить уровень промышленной и экологической безопасности. Эффективное вовлечение в разработку всё более сложных запасов обеспечивает долгосрочную стабильность бизнеса компании даже в условиях макроэкономической волатильности.
Реализация одного из ключевых проектов долгосрочной стратегии технологического развития - создания комплекса технологий для разработки запасов Баженовской свиты - направлена на вовлечение в добычу новых ресурсов объёмом до 760 млн тонн нефти. К настоящему моменту получены промышленные притоки нефти, создан первый в мире симулятор ГРП для условий Баженовской свиты, достигнута договорённость с правительством ХМАО о создании Технологического центра "Бажен" - первого в РФ технологического полигона для развития необходимых решений. В условиях международных ограничений компания создаёт полный комплекс отечественных технологий освоения нетрадиционных запасов Баженовской свиты. В 2017 году проект получил статус национального, что подтверждает его значимость для государства и отрасли.
Ещё одно долгосрочное направление технологического развития - применение цифровых технологий. Цифровая трансформация сферы разведки и добычи компании ведётся по пяти ключевым направлениям, соответствующим основным компетенциям: геология, проектирование разработки и обустройства месторождений, бурение, управление проектами и управление добычей. В условиях постоянного усложнения геологических объектов и быстрого увеличения объёмов информации растут требования к точности и качеству принимаемых экспертных решений. Компания видит большой потенциал в применении таких современных цифровых технологий, как машинное обучение, предсказательная аналитика, когнитивные решения.
Совместно с партнёрами "Газпром нефть" реализует прорывной для нефтяной отрасли проект по анализу информации и подготовке геологических решений. Он включает в себя как эволюционное развитие существующих производственных процессов в геологоразведке и моделировании (развитие экспертных и предикативных систем, интеллектуальных советников), так и инновационное решение по разработке когнитивной интеллектуальной платформы. Результаты реализации проекта позволят кратно повысить эффективность подготовки решений в геологии: более чем в 2 раза увеличится скорость обработки данных.
В последние годы "Газпром нефть" значительно повысила эффективность бурения: на 25% выросла эффективность проходки, время бурения горизонтальных скважин сокращено на 30%. Наибольший потенциал дальнейшего роста эффективности связан с оптимизацией дизайна скважин на ранних этапах реализации проектов. Для этого в компании разрабатываются цифровые модели скважины, которые позволят проводить оптимизацию как траектории ствола, так и набора применяемых технологических решений. Совместно с партнёрами разрабатывается инструмент предсказательной аналитики, который даст возможность определять оптимальный режим бурения и предотвращать осложнения. Ещё одна перспективная технология - управление проектами в 3D, что позволяет с помощью цифровой модели объединить все ключевые стадии проекта обустройства месторождения.
В развитии и внедрении новых технологий "Газпром нефть" придерживается прагматичного подхода: доступные на рынке технологии должны стать инструментом повышения эффективности компании. В то же время компания самостоятельно развивает рынок технологий, стимулируя партнёров к созданию новых решений и выступая в качестве первого покупателя. Так, были созданы первая в мире технология беспроводной сеймики и первые отечественные роторные управляемые системы. Уникальные решения, такие как инструменты предсказательной аналитики - разрабатываются компанией совместно с отечественными и зарубежными партнёрами.
"За последние четыре года компания добилась ежегодного прироста добычи в среднем на 10%. При этом возврат на инвестированный капитал составляет 12,5%, что значительно превышает среднеотраслевые показатели. Чтобы поддерживать этот темп, нам необходимо осваивать новые регионы добычи, вовлекать в разработку новые категории запасов, поддерживать объём добычи на зрелых месторождениях и оставаться при этом эффективными вне зависимости от экономических условий. Всё это невозможно без внедрения новых эффективных технологий, поэтому технологическое развитие остаётся одним из наших главных приоритетов на пути к стратегическим целям", - отметил Председатель Правления "Газпром нефти" Александр Дюков.
Система управления инновационным развитием блока разведки и добычи компании с 2014 года базируется на Технологической стратегии "Газпром нефти". В настоящее время в рамках Техстратегии реализуется 84 проекта в 9 технологических направлениях, в числе которых - увеличение нефтеотдачи, разработка нетрадиционных запасов, подгазовых залежей, месторождений с карбонатными и трещиноватыми коллекторами. Ключевые компетенции по всем направлениям сосредоточены в Научно-техническом центре компании, который обеспечивает экспертную поддержку проектов. Суммарный эффект от реализации проектов технологической стратегии до 2025 года оценивается более чем в 20 млн тонн дополнительной добычи и 100 млн тонн подготовленных рентабельных запасов, что сопоставимо с запуском нового крупного месторождения.
К настоящему времени в "Газпром нефти" сформированы уникальные компетенции в области инжиниринга сложных объектов и управления крупными проектами, а также создана система внедрения новых решений. Развитие таких технологий, как многостадийный гидроразрыв пласта (ГРП) в горизонтальных скважинах, строительство сложных многоствольных скважин, бурение на депрессии, управление заводнением, "зелёная" сейсмика позволяют компании получить дополнительную добычу, снизить стоимость и увеличить скорость выполнения ключевых операций, а также повысить уровень промышленной и экологической безопасности. Эффективное вовлечение в разработку всё более сложных запасов обеспечивает долгосрочную стабильность бизнеса компании даже в условиях макроэкономической волатильности.
Реализация одного из ключевых проектов долгосрочной стратегии технологического развития - создания комплекса технологий для разработки запасов Баженовской свиты - направлена на вовлечение в добычу новых ресурсов объёмом до 760 млн тонн нефти. К настоящему моменту получены промышленные притоки нефти, создан первый в мире симулятор ГРП для условий Баженовской свиты, достигнута договорённость с правительством ХМАО о создании Технологического центра "Бажен" - первого в РФ технологического полигона для развития необходимых решений. В условиях международных ограничений компания создаёт полный комплекс отечественных технологий освоения нетрадиционных запасов Баженовской свиты. В 2017 году проект получил статус национального, что подтверждает его значимость для государства и отрасли.
Ещё одно долгосрочное направление технологического развития - применение цифровых технологий. Цифровая трансформация сферы разведки и добычи компании ведётся по пяти ключевым направлениям, соответствующим основным компетенциям: геология, проектирование разработки и обустройства месторождений, бурение, управление проектами и управление добычей. В условиях постоянного усложнения геологических объектов и быстрого увеличения объёмов информации растут требования к точности и качеству принимаемых экспертных решений. Компания видит большой потенциал в применении таких современных цифровых технологий, как машинное обучение, предсказательная аналитика, когнитивные решения.
Совместно с партнёрами "Газпром нефть" реализует прорывной для нефтяной отрасли проект по анализу информации и подготовке геологических решений. Он включает в себя как эволюционное развитие существующих производственных процессов в геологоразведке и моделировании (развитие экспертных и предикативных систем, интеллектуальных советников), так и инновационное решение по разработке когнитивной интеллектуальной платформы. Результаты реализации проекта позволят кратно повысить эффективность подготовки решений в геологии: более чем в 2 раза увеличится скорость обработки данных.
В последние годы "Газпром нефть" значительно повысила эффективность бурения: на 25% выросла эффективность проходки, время бурения горизонтальных скважин сокращено на 30%. Наибольший потенциал дальнейшего роста эффективности связан с оптимизацией дизайна скважин на ранних этапах реализации проектов. Для этого в компании разрабатываются цифровые модели скважины, которые позволят проводить оптимизацию как траектории ствола, так и набора применяемых технологических решений. Совместно с партнёрами разрабатывается инструмент предсказательной аналитики, который даст возможность определять оптимальный режим бурения и предотвращать осложнения. Ещё одна перспективная технология - управление проектами в 3D, что позволяет с помощью цифровой модели объединить все ключевые стадии проекта обустройства месторождения.
В развитии и внедрении новых технологий "Газпром нефть" придерживается прагматичного подхода: доступные на рынке технологии должны стать инструментом повышения эффективности компании. В то же время компания самостоятельно развивает рынок технологий, стимулируя партнёров к созданию новых решений и выступая в качестве первого покупателя. Так, были созданы первая в мире технология беспроводной сеймики и первые отечественные роторные управляемые системы. Уникальные решения, такие как инструменты предсказательной аналитики - разрабатываются компанией совместно с отечественными и зарубежными партнёрами.
"За последние четыре года компания добилась ежегодного прироста добычи в среднем на 10%. При этом возврат на инвестированный капитал составляет 12,5%, что значительно превышает среднеотраслевые показатели. Чтобы поддерживать этот темп, нам необходимо осваивать новые регионы добычи, вовлекать в разработку новые категории запасов, поддерживать объём добычи на зрелых месторождениях и оставаться при этом эффективными вне зависимости от экономических условий. Всё это невозможно без внедрения новых эффективных технологий, поэтому технологическое развитие остаётся одним из наших главных приоритетов на пути к стратегическим целям", - отметил Председатель Правления "Газпром нефти" Александр Дюков.
Источник: Газпром нефть