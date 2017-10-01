ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 1 октября 2017 года в 16:06 по местному времени на Якутской ГРЭС (ПАО "Якутскэнерго") произошло возгорание. Один из сотрудников станции госпитализирован с ожогами, его состояние уточняется. На данный момент возгорание ликвидировано.

В результате срабатывания противоаварийной автоматики было отключено генерирующее оборудование Якутской ГРЭС и Якутской ТЭЦ, что повлекло за собой ограничение энергоснабжения города Якутска и прилегающих районов - без света остались порядка 310 тыс. человек. Ведутся работы по запуску газотурбинных установок Якутской ГРЭС и восстановлению энергоснабжения.

Начато расследование произошедшего.