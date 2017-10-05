ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Филиал ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") - "Мордовэнерго" продолжает работу по технологическому присоединению к электрическим сетям новых потребителей. В августе специалистами предприятия было завершено подключение временных сооружений на территории стадиона "Мордовия Арена" в г. Саранске. Присоединённая мощность составляет 3 151кВт. Сооружения временного назначения представляют из себя так называемую "зону гостеприимства" вокруг футбольной чаши. Это павильоны FIFA и её спонсоров, медиацентр, центр волонтёров, медицинский центр, коммерческие павильоны спонсоров и парковки. Вся эта инфраструктура будет задействована во время проведении игр Чемпионата мира по футболу 2018г. В настоящее время мероприятия по присоединению полностью завершены, на данный объект подано напряжение.

Ещё один объект социальной инфраструктуры обеспечен электроэнергией в районном центре Атюрьево. Это крытая ледовая арена, рассчитанная на посещение до 120 человек за смену. Также на ней могут одновременно заниматься и проходить обучение 50 человек. Трибуны способны разместить до 200 зрителей. Общая площадь крытого ледового катка более 3 тысяч кв. метров. Присоединённая мощность составляет 380 кВт.